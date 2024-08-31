Самородов – о переходе в «Ахмат»: «Финансы имеют какую-то роль, но не самую главную»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов рассказал, почему решил перейти в грозненский клуб.

– А для тебя финансовая сторона имела какую-то роль при переходе из «Актобе» в «Ахмат»?

– Естественно, финансы имеют какую-то роль, но не самую главную. Я хочу развиваться. Как я до этого говорил, переход в «Ахмат» – новый вызов для меня. Главная роль – развитие самого себя.