Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Зенит». Игра состоится 31 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Стаматов, Эктов, Гоцук, Боженов, Веснер, Мухин, Калинский, Зе Турбо, Ожегович.

Главный тренер: Саша Илич

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Лусиано, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

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