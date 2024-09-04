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    • Бубнов проанализировал изменения в игре «Зенита» с приходом Гонду

    Бубнов проанализировал изменения в игре «Зенита» с приходом Гонду

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча «Пари НН» – «Зенит» (0:3).

    «Зенит» являлся явным фаворитом перед этой игрой, сценарий в принципе известен был заранее. Преимущество команды Семака легко прогнозировалось, а от «Пари НН» ожидалась игра от обороны, надежда на контратаки и стандарты.

    Ничего у хозяев в итоге не получилось: стандартов почти не было, контратаки не удавались. Единственное, что им удалось, так это помочь сопернику два гола забить. Первый и третий мяч сами привезли, Вендел и Лусиано шансами воспользовались.

    Игра получилась проходной, в который явный фаворит разобрался легко с аутсайдером. Моментов у «Зенита» хватало, могли и больше забить. Куда интересней здесь обратить внимание на видоизменение игры команды Семака после приобретения Лусиано.

    Аргентинец игрок такого же плана, как и Кассьерра, поэтому логично, что Семак использовал сдвоeнный центр в атаке. На фланге их поддерживал скрытый нападающий Педро, а основной объeм в созидании ложился на плечи Вендела и Клаудиньо. Во время атаки Барриос становился третьим центральным защитником, поскольку Караваев и Сантос подключались к атакующим действиям. Нино и Алип вперeд не шли.

    В принципе тактическая схема у «Зенита» подвижная, по ходу матча могла изменяться. Когда атака идeт, то Кассьерра и Лусиано должны находиться в штрафной соперника. Аргентинец со своей задачей справлялся, два забил.

    Думаю, что это хорошее приобретение, посмотрим, как у него будет дальше складываться. В принципе есть ещe у команды и третий игрок в атаку подобного плана – Соболев, а вот Сергеев исполняет несколько другие функции», – написал Бубнов.

    • Лусиано Гонду сделал дубль в этом матче, забив на 30-й и 56-й минутах. Еще один гол на счету Вендела. Он отличился на 69-й минуте.
    • По данным Transfermarkt, «Зенит» приобрел Гонду у «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.

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    Источник: Sportbox.ru

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    04.09.2024 07:47
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    Комментарии (3)
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    FCSpartakM
    1725434047
    Надо смотреть, как с ЦСКА будут играть. Пари совсем бестолково сыграл, в принципе они весь чемпионат играют так.
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    Красногвардейчик
    1725436044
    Вот хоть убейте меня мужики и осудите....но я скажу так СЕМАК СЕЛЬДЕРЕЙ И СТРАСТОТЕРПЕЦ....обыкновенный физрук на минималках, имея такие возможности и составы в Зените, настоящий тренер, к каждому новому году становился бы досрочным чемпионом заранее. Серёжа, потеряй сейчас хотя бы одного Вендела, не знает что делать дальше....Зениту его давно нужно гнать взашей нужно
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