Бубнов проанализировал изменения в игре «Зенита» с приходом Гонду

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча «Пари НН» – «Зенит» (0:3).

«Зенит» являлся явным фаворитом перед этой игрой, сценарий в принципе известен был заранее. Преимущество команды Семака легко прогнозировалось, а от «Пари НН» ожидалась игра от обороны, надежда на контратаки и стандарты.

Ничего у хозяев в итоге не получилось: стандартов почти не было, контратаки не удавались. Единственное, что им удалось, так это помочь сопернику два гола забить. Первый и третий мяч сами привезли, Вендел и Лусиано шансами воспользовались.

Игра получилась проходной, в который явный фаворит разобрался легко с аутсайдером. Моментов у «Зенита» хватало, могли и больше забить. Куда интересней здесь обратить внимание на видоизменение игры команды Семака после приобретения Лусиано.

Аргентинец игрок такого же плана, как и Кассьерра, поэтому логично, что Семак использовал сдвоeнный центр в атаке. На фланге их поддерживал скрытый нападающий Педро, а основной объeм в созидании ложился на плечи Вендела и Клаудиньо. Во время атаки Барриос становился третьим центральным защитником, поскольку Караваев и Сантос подключались к атакующим действиям. Нино и Алип вперeд не шли.

В принципе тактическая схема у «Зенита» подвижная, по ходу матча могла изменяться. Когда атака идeт, то Кассьерра и Лусиано должны находиться в штрафной соперника. Аргентинец со своей задачей справлялся, два забил.

Думаю, что это хорошее приобретение, посмотрим, как у него будет дальше складываться. В принципе есть ещe у команды и третий игрок в атаку подобного плана – Соболев, а вот Сергеев исполняет несколько другие функции», – написал Бубнов.