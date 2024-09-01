Медведев из «Пари НН» – после 0:3 от «Зенита»: «Играли со сборной Бразилии»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).
«Не готов комментировать свою игру, есть тренерский штаб и специалисты. «Зенит» додавил, забил гол. Заслуженно, пока это самая сильная команда, с которой мы играли.
Можно сказать, играли почти со сборной Бразилии. Очень тяжeлый соперник, но, чтобы расти дальше, нужно и с такими показывать хорошую игру. «Зенит» сегодня победил заслуженно, молодцы, поздравляю их», – сказал Медведев.
- В голах «Зенита» участвовали только южноамериканцы.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Следующий соперник петербуржцев – ЦСКА.
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