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    • Медведев из «Пари НН» – после 0:3 от «Зенита»: «Играли со сборной Бразилии»

    Медведев из «Пари НН» – после 0:3 от «Зенита»: «Играли со сборной Бразилии»

    Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

    «Не готов комментировать свою игру, есть тренерский штаб и специалисты. «Зенит» додавил, забил гол. Заслуженно, пока это самая сильная команда, с которой мы играли.

    Можно сказать, играли почти со сборной Бразилии. Очень тяжeлый соперник, но, чтобы расти дальше, нужно и с такими показывать хорошую игру. «Зенит» сегодня победил заслуженно, молодцы, поздравляю их», – сказал Медведев.

    • В голах «Зенита» участвовали только южноамериканцы.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник петербуржцев – ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2024 09:57
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    Комментарии (4)
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    Дубина
    1725174829
    Так и есть!!!
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725174883
    ФК Газпром собирает сборную Латинской Америки... Но где же же Зенит ??
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    vvv123
    1725176949
    С Бразилией? Странно, а 2 гола забил аргентинец!
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