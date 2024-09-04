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    Радимов оценил дебют Гонду

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру новобранца сине-бело-голубых Лусиано Гонду в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

    – «Зенит» в седьмом туре наконец выиграл и вернулся на первое место благодаря дублю новичка Лусиану в ворота «Пари НН». Как вам дебют?

    – Ну, во-первых, не каждый футболист, только приехав в другой зарубежный чемпионат, забивает гол, а тут сразу два. Мог и третий, кстати, забить. Конечно же, понравилась его нацеленность, здорово мячом владеет. Но, скажем, для крайнего нападающего – нетипичный нападающий, который может побежать, обыграть один в один, скорость у него есть.

    Но со смещением позиций, то, что Семак ему говорил, наверняка все делал. В прессинге, если посмотреть первый гол, как его отобрали и забили, то он находился именно в той точке, где ждал мяч. То есть, что ему сказали, он делал. Я спрашивал про него у Домингеса, он сказал, что, в принципе, он центральный нападающий. Абсолютно боевая единица для «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2024 13:07
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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1725452488
    Ну Радимов уже сказал раз, после одного матча, что Зенит привозит Педро, а Спартак -Педро Рошу. В итоге после этого матча ничего Педро интересного не показал, не делает разницу, не является лидером. Тут опять на свои грабли наступает. Но тут ситуация полегче, чтобы промахнуться. Все же у зенита провальных напов нет в общем и целом, так как ножку подставлять сможет любой форвард РПЛ, который далеко 12 млн не стоит.
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