Радимов оценил дебют Гонду

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру новобранца сине-бело-голубых Лусиано Гонду в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

– «Зенит» в седьмом туре наконец выиграл и вернулся на первое место благодаря дублю новичка Лусиану в ворота «Пари НН». Как вам дебют?

– Ну, во-первых, не каждый футболист, только приехав в другой зарубежный чемпионат, забивает гол, а тут сразу два. Мог и третий, кстати, забить. Конечно же, понравилась его нацеленность, здорово мячом владеет. Но, скажем, для крайнего нападающего – нетипичный нападающий, который может побежать, обыграть один в один, скорость у него есть.

Но со смещением позиций, то, что Семак ему говорил, наверняка все делал. В прессинге, если посмотреть первый гол, как его отобрали и забили, то он находился именно в той точке, где ждал мяч. То есть, что ему сказали, он делал. Я спрашивал про него у Домингеса, он сказал, что, в принципе, он центральный нападающий. Абсолютно боевая единица для «Зенита».