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  • Стало известно, почему Карасева не наказали за ошибку в матче «Динамо» – «Краснодар»

Стало известно, почему Карасева не наказали за ошибку в матче «Динамо» – «Краснодар»

31 августа 2024, 14:17
27

РФС не стал отстранять от судейства Сергея Карасева после ошибки в 6-м туре РПЛ.

«Карасев находится в великолепной форме, проводит хорошие матчи и допустил понятную, объяснимую всем ошибку.

Есть ситуации, где ошибки является более грубыми, менее объяснимыми. Форма судьи хуже. Деятельность департамента судейства не направлена на то, чтобы наказать какого-то судью за ошибку. А на то, чтобы следующий тур прошел с минимальным количеством ошибок.

Если ошибка свидетельствует о том, что рефери находится не в лучшей физической и ментальной форме, тогда на поле выходят лучшие.

Карасeв остается одним из лучших в обойме», – сообщил источник.

  • Карасев работал на ЧМ-2018.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграмм-канал «Але, реф!»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (27)
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matvei_72
1725103385
а командам от этого что? ошибайтесь судьи на здоровье ничего вам не будет...в чью сторону -кто забашляет больше...
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АЛЕКС 58
1725103553
Если это лучшее дерьмо судейское,то какое тогда худшее?
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aldo conte
1725104285
Карасев знает, как помощь "Зениту" в очередной раз стать чемпионом. И в РФС не дураки сидят.
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MazaiNN
1725104432
Да. Он сукин сын. Но он НАШ сукин сын..
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FCSpartakM
1725104572
гении. Ты можешь быть в хорошей физформе и косячить. А на самом деле просто придумали формулировку. Те же самые рычаги, как и по тв программам. Отрицательный рост и тд
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NewLife
1725105145
"Карасев находится в великолепной форме, проводит хорошие матчи и допустил понятную, объяснимую всем ошибку. " Почему нанятого киллера не арестовали за заказное убийство ? Потому что он в прекрасной форме, стреляет метко и его расценки объяснимые и понятные)) Такого дерьма, как этот ЭСК, давно не было в нашем футболе.
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slavа0508
1725106137
Карась та ещё гнида продажная ....
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...уефан
1725108231
..."Жизни лысых имеют значение!")...
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Garrincha58
1725109175
У нас везде так закон есть закон, но не для всех он писан
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Spartak_forv@
1725111736
Большую наглость трудно и представить. Ворон ворону глаз не выклюет (с)
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