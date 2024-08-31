Стало известно, почему Карасева не наказали за ошибку в матче «Динамо» – «Краснодар»

РФС не стал отстранять от судейства Сергея Карасева после ошибки в 6-м туре РПЛ.

Накануне ЭСК признал ошибку Карасева в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

Несмотря на ошибку, москвич назначен на игру 7-го тура «Спартак» – «Рубин».

«Карасев находится в великолепной форме, проводит хорошие матчи и допустил понятную, объяснимую всем ошибку.

Есть ситуации, где ошибки является более грубыми, менее объяснимыми. Форма судьи хуже. Деятельность департамента судейства не направлена на то, чтобы наказать какого-то судью за ошибку. А на то, чтобы следующий тур прошел с минимальным количеством ошибок.

Если ошибка свидетельствует о том, что рефери находится не в лучшей физической и ментальной форме, тогда на поле выходят лучшие.

Карасeв остается одним из лучших в обойме», – сообщил источник.

Карасев работал на ЧМ-2018.

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