Радимов – о Карасеве: «Лучший российский судья, когда в адеквате»

Владислав Радимов дал оценку нынешнему уровню арбитра Сергея Карасева.
«А кого отстранять? Ну вот Карасев, сколько он ошибок совершил? В этом году он даже в десятку лучших судей не входит.
Но, по большому счету, он лучший наш судья, да? Когда он в адеквате. Он ездит в Саудовскую Аравию, может, там судит, как говорят, хорошо, я не смотрю.
Потом приезжает сюда, наворотит и судит дальше. И никто ему не может ничего сказать.
Самая большая проблема, что нет открытости. Этот Мажич пришел, он сказал, открытости не будет. И все из-за этого страдают.
Судьи, кстати, в первую очередь, потому что их жестко критикуют», – сказал Радимов.
- Карасеву сейчас 45 лет.
- В этом сезоне он работал на 13 матчах: 10 – РПЛ, 1 – Фонбет Кубок России, 2 – чемпионат Саудовской Аравии.