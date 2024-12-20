Радимов – о Карасеве: «Лучший российский судья, когда в адеквате»

Владислав Радимов дал оценку нынешнему уровню арбитра Сергея Карасева.

«А кого отстранять? Ну вот Карасев, сколько он ошибок совершил? В этом году он даже в десятку лучших судей не входит.

Но, по большому счету, он лучший наш судья, да? Когда он в адеквате. Он ездит в Саудовскую Аравию, может, там судит, как говорят, хорошо, я не смотрю.

Потом приезжает сюда, наворотит и судит дальше. И никто ему не может ничего сказать.

Самая большая проблема, что нет открытости. Этот Мажич пришел, он сказал, открытости не будет. И все из-за этого страдают.

Судьи, кстати, в первую очередь, потому что их жестко критикуют», – сказал Радимов.