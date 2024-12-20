Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Радимов – о Карасеве: «Лучший российский судья, когда в адеквате»

    Радимов – о Карасеве: «Лучший российский судья, когда в адеквате»

    Владислав Радимов дал оценку нынешнему уровню арбитра Сергея Карасева.

    «А кого отстранять? Ну вот Карасев, сколько он ошибок совершил? В этом году он даже в десятку лучших судей не входит.

    Но, по большому счету, он лучший наш судья, да? Когда он в адеквате. Он ездит в Саудовскую Аравию, может, там судит, как говорят, хорошо, я не смотрю.

    Потом приезжает сюда, наворотит и судит дальше. И никто ему не может ничего сказать.

    Самая большая проблема, что нет открытости. Этот Мажич пришел, он сказал, открытости не будет. И все из-за этого страдают.

    Судьи, кстати, в первую очередь, потому что их жестко критикуют», – сказал Радимов.

    • Карасеву сейчас 45 лет.
    • В этом сезоне он работал на 13 матчах: 10 – РПЛ, 1 – Фонбет Кубок России, 2 – чемпионат Саудовской Аравии.

    Новости по теме
    Радимов двумя словами охарактеризовал первую часть сезона РПЛ 5
    Радимов выделил неожиданную проблему в «Зените» 1
    Радимов – о Станковиче: «Спартаковская секта говорила: несите следующего, с этим всe понятно» 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1734713834
    У Карасёва надо отобрать «планку единоборств» и рассказать ему уже наконец,что про нее в правилах нет ни слова
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 