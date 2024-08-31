Генич назвал лучшего арбитра РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил отношение судейского руководства РФС к Сергею Карасеву.

Накануне ЭСК признал ошибку Карасева в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

Несмотря на ошибку, москвич назначен на игру 7-го тура «Спартак» – «Рубин».

«Я был одним из немногих, кто поддержал решение Карасева в моменте Лаксальт/Черников.

Ооткрываю новости, читаю, что ЭСК признал решение Карасева ошибочным, пусть и не единогласно, но вердикт понятен. Большинством голосов. Принимается.

Смотрю назначение судей на тур и вижу там Карасева на матче «Спартак» – «Рубин». Без изменений, без санкций.

Времени мало и нет возможности внести изменения?

То есть Карасев как бы наказан, но как бы… и нет;)

Кто-то объяснит тогда, как работает ЭСК и в чем его функционал?

По-прежнему считаю Карасева лучшим арбитром в РПЛ, но хочется разобраться, чтобы дальше не задаваться такими вопросами», – написал Генич.

Карасев работал на ЧМ-2018.

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