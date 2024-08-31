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Генич назвал лучшего арбитра РПЛ

31 августа 2024, 14:10
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил отношение судейского руководства РФС к Сергею Карасеву.

«Я был одним из немногих, кто поддержал решение Карасева в моменте Лаксальт/Черников.

Ооткрываю новости, читаю, что ЭСК признал решение Карасева ошибочным, пусть и не единогласно, но вердикт понятен. Большинством голосов. Принимается.

Смотрю назначение судей на тур и вижу там Карасева на матче «Спартак» – «Рубин». Без изменений, без санкций.

Времени мало и нет возможности внести изменения?

То есть Карасев как бы наказан, но как бы… и нет;)

Кто-то объяснит тогда, как работает ЭСК и в чем его функционал?

По-прежнему считаю Карасева лучшим арбитром в РПЛ, но хочется разобраться, чтобы дальше не задаваться такими вопросами», – написал Генич.

  • Карасев работал на ЧМ-2018.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Генич Константин Карасев Сергей
Комментарии (3)
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...уефан
1725103363
...дело даже не в арбитрах, а в том, что им дали больше возможностей трактовать то или иное нарушение на своё усмотрение и определять на этом основании меру наказания. Это, примерно, как разная трактовка нарушений ПДД разными инспекторами...
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evgevg13
1725104015
Признали, что Карасев ошибся раздельным решением. То есть даже в ЭКС нет единого решения была ли ошибка или нет. А ведь они мусолили эпизод со всех ракурсов, не один раз, дискуссировпли, обращались к разнообразным источникам. И так и не пришли к единому мнению. А Карасев должен был принять решение практически моментально. Ну и как это можно понимать? Назначил пенальти- ошибся, не назначил- все равно ошибся. Как то так получается.
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NewLife
1725104236
Проститутка. Отсос зачетный.
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