Генич назвал лучшего арбитра РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил отношение судейского руководства РФС к Сергею Карасеву.
- Накануне ЭСК признал ошибку Карасева в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).
- Несмотря на ошибку, москвич назначен на игру 7-го тура «Спартак» – «Рубин».
«Я был одним из немногих, кто поддержал решение Карасева в моменте Лаксальт/Черников.
Ооткрываю новости, читаю, что ЭСК признал решение Карасева ошибочным, пусть и не единогласно, но вердикт понятен. Большинством голосов. Принимается.
Смотрю назначение судей на тур и вижу там Карасева на матче «Спартак» – «Рубин». Без изменений, без санкций.
Времени мало и нет возможности внести изменения?
То есть Карасев как бы наказан, но как бы… и нет;)
Кто-то объяснит тогда, как работает ЭСК и в чем его функционал?
По-прежнему считаю Карасева лучшим арбитром в РПЛ, но хочется разобраться, чтобы дальше не задаваться такими вопросами», – написал Генич.
- Карасев работал на ЧМ-2018.
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