Зарема поддержала и поблагодарила Соболева: «Сегодня свистят, а завтра будут рукоплескать»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Хочу высказать слова поддержки и благодарности Александру, спасибо за вклад в серебро, первое место в группе Лиги Европы и Кубок!

Надо всегда идти к своей детской мечте с высоко поднятой головой, не оборачиваясь назад, не слышать гул толпы. Сегодня свистят, а завтра будут рукоплескать», – сказала Салихова.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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