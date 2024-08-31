Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема поддержала и поблагодарила Соболева: «Сегодня свистят, а завтра будут рукоплескать»

Зарема поддержала и поблагодарила Соболева: «Сегодня свистят, а завтра будут рукоплескать»

31 августа 2024, 13:20
5

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Хочу высказать слова поддержки и благодарности Александру, спасибо за вклад в серебро, первое место в группе Лиги Европы и Кубок!

Надо всегда идти к своей детской мечте с высоко поднятой головой, не оборачиваясь назад, не слышать гул толпы. Сегодня свистят, а завтра будут рукоплескать», – сказала Салихова.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА 13
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе 5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бригадный
1725110185
Зарема - умничка! А Саня Соболев ... это Саня Соболев. Тот, кто может побить бомбардирский рекорд Дзюбы и Кержакова. С Пари НН сегодня Саня уже может выйти играть?
Ответить
kvm
1725110622
ТП
Ответить
Главные новости
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
8
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Все новости
Все новости
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+