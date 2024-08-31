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  • В Госдуме заявили, что «Зенит» совершил провокацию трансфером Соболева

В Госдуме заявили, что «Зенит» совершил провокацию трансфером Соболева

31 августа 2024, 13:02
37

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о трансфере форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я понятия не имею, кто такой Соболев, ну правда. Я не слежу за всеми игроками РПЛ. Но в «Зените» лучше нас знают, что им нужно и, наверное, учтут мнение болельщиков. Надо оценивать его полезность как игрока, решение принимается вместе с тренером. Если его берут, значит, чего-то не хватает, хотя не знаю, чего уж «Зениту» может не хватать.

Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. В моем понимании, надо больше набирать ребят из «Смены», каких-то молодых. Но я не советчик, им виднее», – сказала Журова.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (37)
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порт
1725099019
Ну если ты не советчик, тогда иди лесом.
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VVM1964
1725099932
А в Зените все - провокаторы, лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сатанисты и поклонники уринотерапии !!! )))
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ivany4
1725100315
Г-жа Журова не в курсе, что благодаря Миллеру уже нет Смены, в которую принимали всех желающих с мало-мальскими способностями. Теперь это Футбольная Академия Зенита, на коммерческой основе.))) Пора бы думе заняться прямыми обязанностями в это непростое время. А не давать ненужных комментариев к делам, в которых вы ничего не понимаете.
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Desma
1725101007
Света, чего это ты в футбол лезешь? Занималась бы коньками, больше бы пользы было...
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Александр-Каратеев-yandex
1725102287
В Госдуме ничего не заявляли - высказывание Журовой, это мнение отдельно взятого лица.
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matvei_72
1725103495
надо принять срочно закон-из Спартака никого покупать нельзя...
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Цугундeр
1725104479
Жуков Журовой булочку купил .
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aldo conte
1725104604
Быстро бегать на коньках не даёт право заседать в Думе, принимать законы, и между делом рассуждать о футболе. Пусть сначала разберётся чем корнер отличается от офсайда.
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Каратель помойников
1725106942
Я же говорю что депутаты живут в своем,параллельном мире..и высказывания типа"я в футболе ничего не понимаю,но все же что то скажу,ведь я депутат самой госдумы".. заставляют ещё больше задуматься,а кто же на самом деле сидит в госдуме, может прав тов.Бастрыкин
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anatolich72
1725111448
Она далека от футбола, но про воспитанников своей школы намекнула лазурным
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