В Госдуме заявили, что «Зенит» совершил провокацию трансфером Соболева

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о трансфере форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я понятия не имею, кто такой Соболев, ну правда. Я не слежу за всеми игроками РПЛ. Но в «Зените» лучше нас знают, что им нужно и, наверное, учтут мнение болельщиков. Надо оценивать его полезность как игрока, решение принимается вместе с тренером. Если его берут, значит, чего-то не хватает, хотя не знаю, чего уж «Зениту» может не хватать.

Но покупка игрока из «Спартака» – это совсем уж провокационно. В моем понимании, надо больше набирать ребят из «Смены», каких-то молодых. Но я не советчик, им виднее», – сказала Журова.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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