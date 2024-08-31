Самородов высказался о работе с Черчесовым

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался о работе с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым.

– Честно, не знаю, какой тренер Станислав Саламович. Я даже не слышал об этом. Ребята рассказывали, что у него есть требования. У меня нет такой категории тренеров, которые не нравятся. Нужно выполнять и соблюдать правила. Это наша работа, мы благодаря этому кормим свои семьи. Футболисты должны заниматься своим делом и выполнять требования.