Черданцев сообщил, куда перейдет зенитовец Сергеев

Форвард «Зенита» Иван Сергеев переходит в «Крылья Советов». Информацию сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

– Вы упомянули про Сергеева. Он переходит в «Крылья»?

– Да, по моей информации осталось соблюсти формальность, и футболист будет играть в Самаре. Это будет полноценный трансфер. «Зенит» не мог отпустить игрока в «Крылья Советов», не подписав другого нападающего с российским паспортом.

Иван в этой истории тоже выиграл, теперь он может стать основным игроком в Самаре, а не сидеть в запасе еще один сезон.

В новом сезоне Сергеев поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 130 минут

В его активе 1 голевая передача.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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