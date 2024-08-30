Гендиректор «Астаны» прокомментировал выход клуба в основной этап Лиги конференций

Руководитель «Астаны» Саян Хамитжанов высказался о выходе столичного клуба в основной этап Лиги конференций.

«Астана» продолжает писать историю! Мы стали первым клубом в истории казахстанского футбола, кто вышел в группу еврокубков, не начиная свое участие по «Пути чемпионов»! Думаю, что это очень дорогого стоит.

Я хотел бы сказать огромное спасибо каждому футболисту, всему тренерскому штабу, администрации клуба, спонсорам и каждому болельщику, кто верил в команду до последнего. Это наша общая большая победа! Сегодня большой праздник казахстанского футбола! Теперь наша задача достойно представить команду в группе и вернуться в борьбу в чемпионате Казахстана. Но это будет завтра, сегодня же каждый, кто переживал за «Астану» имеет право хорошенько отпраздновать!

Символично, что эта победа была одержана в преддверии Дня Конституции! Так что можно сказать, что эта победа – подарок казахстанцам в честь праздника», – сказал Хамитжанов.