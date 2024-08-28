На клубном ТВ «Реала» возмутились тем, что «Барса» смогла заявить Ольмо

В «Реале» недовольны, что «Барселона» смогла заявить новичка Дани Ольмо. Соответствующий сюжет вышел на клубном ТВ мадридцев.

Ранее сообщалось, что каталонцы воспользуются правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

Летом «Барселона» приобрела Ольмо у «РБ Лейпциг» за 55 миллионов евро.

Каталонцы идут в Примере без потерь.

«Барса», чтобы зарегистрировать Ольмо, провела травму Андреаса Кристенсена как «долгосрочную», хотя он пропустит месяц-полтора. Им такое можно.

Эта та конкуренция, которую невозможно выдержать. Это обыденность. «Реалу» приходится плыть по этому морю грязи», – сказано в сюжете.