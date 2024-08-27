Тренер «Динамо Мх» одним словом назвал игроков команды после победы над «Спартаком»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высоко оценил игру своей команды в матче со «Спартаком».

Он назвал всех футболистов «тиграми».

– Мы играли с одним из лидеров. Матч был тяжелым, проходил так, как и ожидали. «Спартак» имел преимущество, но мы проявили характер, сыграли организованно и победили в этом матче.

– Под фамилией Волк в воротах сегодня играл тигр?

– Давид провел хороший матч и помог команде. Он находится в относительно нормальной форме. Дай бог, так продолжится.

Вся команда хорошо сыграла. У нас скоро матч в РПЛ, поэтому было давление, потому что нужно сохранить тонус состава. Все тигры.