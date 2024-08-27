Кьеза поставил «Барселоне» ультиматум и может уйти в «Ливерпуль»

Вингер Федерико Кьеза и его агент готовы дать «Барселоне» еще один день на то, чтобы разобраться, удастся ли ей гарантировать трансфер игрока из «Ювентуса». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, если этого не произойдет, футболист начнет рассматривать другие варианты.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Кьеза уведомил «Ливерпуль» о готовности перейти в команду. Итальянец рад такой возможности, а проблем с согласованием контракта не будет.

«Ювентус» хочет получить за Кьезу 15 миллионов евро.