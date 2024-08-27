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Радимов – о летнем новичке «Зенита»: «Это слабое звено»

27 августа 2024, 00:53
3

Владислав Радимов дал оценку игре правого защитника «Зенита» Сергея Волкова.

  • 24 июня фулбек перешел в петербургский клуб из «Краснодара» а 5 млн евро.
  • В новом сезоне он провел 5 матчей (304 минуты) без голевых действий.

– С чем связано появление Волкова в «Зените»?

Марио Фернандес пришел – постоянно травмирован. Караваев тоже подвержен травмам и болезням – это происходит и в данный момент.

Естественно, нужен футболист на эту позицию, желательно с русским паспортом. Давайте переберем все варианты.

– Двое были в клубе: Сутормин и Адамов.

– Сутормин, как я понимаю, уже давно не играет, плюс возраст. Нужен был кто-то молодой.

– Адамов намного слабее Волкова?

– По тому, что происходит, на данный момент, думаю, нет. Но у Волкова есть возможность привыкнуть к требованиям Семака.

То, что сейчас мы видели, – конечно же, это слабое звено. Он же играл в «Краснодаре», занимал второе место.

– Он не играл в «Краснодаре» последние два месяца.

– Хорошо, я не защищаю «Зенит», просто приведу пример.

Магомед Оздоев в свое время пришел, полтора года сидел на лавке. Все смеялись: «Зачем, какой Оздоев». Но потом пришел момент, когда он заиграл.

Стал игроком сборной, забивал «Челси» в Лиге чемпионов, и все говорили: «Блин, хорошо, что мы его взяли». Может такая история произойти с Волковым?

– Адамов провел хороший сезон в «Оренбурге», может играть и латераля, и правого центрального, и крайнего защитника, знает требования «Зенита».

– И Семак знает его возможности. Ну, наверное Семак уже говорит: «Мне не надо Адамова».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Волков Сергей Радимов Владислав
Комментарии (3)
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serhio80
1724715598
Глушенков слабое хрустальное и гнилое звено) но даже радует что блохастые его купили)
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vvv123
1724741671
Волков адаптируется.
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Cleaner
1724756979
Бабла из ГОСБЮДЖЕТА у Зенита навалом, поэтому и скупают у конкурентов игроков и сажают их на лавку. Потому то и КРИЧАЛКА про Зенит на трибунах прижилась...(((
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