Кержаков рассказал, какого футболиста не хватает «Кайрату»

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков прокомментировал прошедший матч против «Тобола».

«Тренерский штаб разговаривал со спортивным отделом по тому, кто нам не хватает. Что касается Сантаны, у нас есть обойма игроков и мы исходим из наших реалией. Это футбол, мы выбираем лучших. Не хватает обоймы? Если проигрываем все вверху, то значит, что нам не хватает высокого футболиста.

Проблема была во многих других компонентах. Мы поговорим детально при подготовке к следующему матчу. Трудности в подготовке никого не волнуют. Наша задача – радовать болельщиков. Были моменты, когда мы не играли так, как должны были. Мы боремся и хотим быть вверху турнирной таблицы», – сказал Кержаков.