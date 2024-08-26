«Ювентус» арендовал хавбека «Фиорентины» за 8,4 млн евро и доплатит еще 28-30 млн при выкупе

«Ювентус» арендовал аргентинского полузащитника Николаса Гонсалеса у «Фиорентины» на год за 8 миллионов евро и бонусы в размере 400 тысяч.
Сделка предусматривает обязательство выкупа при выполнении определенных условий в течение нынешнего сезона. Согласованная сумма составляет 25 миллионов евро, выплачиваемых в течение трех лет, плюс бонусы в размере 3,1 миллиона евро. Последняя сумма может быть увеличена до 5 миллионов.
«Учитывая высокую вероятность выполнения вышеуказанных условий, данная операция с сегодняшнего дня для целей бухгалтерского учета квалифицируется в качестве окончательного приобретения на общую сумму 33 миллиона евро», – говорится в сообщении «Ювентуса».
- 26-летний Гонсалес провел за «Фиорентину» 44 матча, забил 16 голов, отдал 5 передач.
- На его счету 39 встреч за сборную Аргентины.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»