«Ювентус» арендовал хавбека «Фиорентины» за 8,4 млн евро и доплатит еще 28-30 млн при выкупе

«Ювентус» арендовал аргентинского полузащитника Николаса Гонсалеса у «Фиорентины» на год за 8 миллионов евро и бонусы в размере 400 тысяч.

Сделка предусматривает обязательство выкупа при выполнении определенных условий в течение нынешнего сезона. Согласованная сумма составляет 25 миллионов евро, выплачиваемых в течение трех лет, плюс бонусы в размере 3,1 миллиона евро. Последняя сумма может быть увеличена до 5 миллионов.

«Учитывая высокую вероятность выполнения вышеуказанных условий, данная операция с сегодняшнего дня для целей бухгалтерского учета квалифицируется в качестве окончательного приобретения на общую сумму 33 миллиона евро», – говорится в сообщении «Ювентуса».