Ведущая «Матч ТВ»: «Карпин – мой краш»

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина призналась, что восхищается главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным и в то же время боится его.
«Карпин тоже мой краш, кстати, как и Галактионов. Но он по человеческим качествам мне больше импонирует. Каким? Прямолинейность, уверенность, иногда такая жесткость и дерзость.
Вот знаете, у него есть такая черта: с ним невозможно поиграть, им невозможно манипулировать, его невозможно развести на ненужные ему эмоции. Он всегда как-то контролирует ситуацию, это очень круто. При этом он такой... Чувствуется в нем какая-то брутальность, мужчинность, я не знаю, как это сказать.
Если бы мне нужно было брать у Карпина интервью после матча, который он проиграл? Я его боюсь, я не брала бы. Еще задайте вопрос, что я у него спросила бы. Я бы просто помолчала с ним рядом, подержала его за руку, наверно, покивала бы головой», – сказала Серегина.
- Краш на сленге – это безответная тайная любовь или просто тот, кто нравится или вызывает восхищение.
- В матче 6-го тура РПЛ «Локомотив», который возглавляет Михаил Галактионов, обыграл «Ростов» со счетом 3:2.