Ведущая «Матч ТВ»: «Карпин – мой краш»

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина призналась, что восхищается главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным и в то же время боится его.

«Карпин тоже мой краш, кстати, как и Галактионов. Но он по человеческим качествам мне больше импонирует. Каким? Прямолинейность, уверенность, иногда такая жесткость и дерзость.

Вот знаете, у него есть такая черта: с ним невозможно поиграть, им невозможно манипулировать, его невозможно развести на ненужные ему эмоции. Он всегда как-то контролирует ситуацию, это очень круто. При этом он такой... Чувствуется в нем какая-то брутальность, мужчинность, я не знаю, как это сказать.

Если бы мне нужно было брать у Карпина интервью после матча, который он проиграл? Я его боюсь, я не брала бы. Еще задайте вопрос, что я у него спросила бы. Я бы просто помолчала с ним рядом, подержала его за руку, наверно, покивала бы головой», – сказала Серегина.