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Ведущая «Матч ТВ»: «Карпин – мой краш»

26 августа 2024, 09:39
5

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина призналась, что восхищается главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным и в то же время боится его.

«Карпин тоже мой краш, кстати, как и Галактионов. Но он по человеческим качествам мне больше импонирует. Каким? Прямолинейность, уверенность, иногда такая жесткость и дерзость.

Вот знаете, у него есть такая черта: с ним невозможно поиграть, им невозможно манипулировать, его невозможно развести на ненужные ему эмоции. Он всегда как-то контролирует ситуацию, это очень круто. При этом он такой... Чувствуется в нем какая-то брутальность, мужчинность, я не знаю, как это сказать.

Если бы мне нужно было брать у Карпина интервью после матча, который он проиграл? Я его боюсь, я не брала бы. Еще задайте вопрос, что я у него спросила бы. Я бы просто помолчала с ним рядом, подержала его за руку, наверно, покивала бы головой», – сказала Серегина.

  • Краш на сленге – это безответная тайная любовь или просто тот, кто нравится или вызывает восхищение.
  • В матче 6-го тура РПЛ «Локомотив», который возглавляет Михаил Галактионов, обыграл «Ростов» со счетом 3:2.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Галактионов Михаил Карпин Валерий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1724658410
Откровенненько. Валера кайфонёт читая эти строки. **
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Каратель помойников
1724658957
Вскоре будет новость что серегину выгнал муж из дома,а Валера то уже женат и будет безхозной содержанка)
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ivany4
1724672639
.... Карпин тоже мой краш... Огласите пжалуста весь список?!))(С) Краш на сленге – это безответная тайная любовь или просто тот, кто нравится или вызывает восхищение. Во дожили, с русского на русский переводим уже!! ... Чувствуется в нем какая-то брутальность, мужчинность, я не знаю, как это сказать. .. А элементарное слово - мужественность не укладывается уже в таких мозгах!!
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Xesus
1724768378
Да просто дай ему и всё
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