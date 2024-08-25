Сперцян прокомментировал победу над «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями по поводу победы над «Динамо» (1:0) в 6-м туре РПЛ.
«Игра была на шесть очков. Хорошо, что закончилось так. Мы подняли наши позиции», – ответил Сперцян.
- «Краснодар» смог обыграть столичное «Динамо» (1:0) и поднялся на 4-ю позицию.
- В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за команду Мурада Мусаева 7 игр во всех соревнованиях.
- В них армянский футболист сумел записать в актив два голевых паса.
- В следующем туре «Краснодар» встретится с «Локомотивом».
Источник: «Чемпионат»