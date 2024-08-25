Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Игра состоится 25 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лунев, Маричаль, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
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Источник: «Бомбардир»