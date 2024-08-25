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Семак ответил, будет ли смотреть фильм про Черенкова

25 августа 2024, 08:46
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак планирует посмотреть фильм про экс-спартаковца Федора Черенкова.

– Сергей Богданович, 31 октября в прокат выходит фильм о Черенкове – «Федя. Народный футболист». Пойдете ли вы на него и чего ждете от этой картины?

– Мне прислали отрывок, я, конечно, посмотрю. Федор Черенков – это легендарный футболист. Находясь, по-моему, на сборах за национальную сборную, у нас была возможность проститься, съездить в Сокольники, где проходила церемония.

Конечно, для меня это потрясающий игрок с невероятным футбольным мышлением. Его путь в жизни мне, как православному человеку, очень близок.

Я с большим уважением отношусь к нему, его карьере, жизни. Посмотрю обязательно.

  • Черенков выступал за «Спартак» в 1977–1990 и 1991–1993 годах.
  • С командой он 4 раза брал чемпионат страны.
  • Игрок умер в 2014 году в родной Москве.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (3)
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Vladimir-Shelepnev-google
1724605128
Да, хороший футболист Черенков, но нам не нужен чемпионат России, по матч ТВ транслируется чемпионаты наших врагов, Почему по бесплатному ТВ их транслируют, а наш чемпионат по платному, мы их спонсируем, а они даже играть не хотят, но помогают убивать наших солдат ПОЧЕМУ???
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