Семак ответил, будет ли смотреть фильм про Черенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак планирует посмотреть фильм про экс-спартаковца Федора Черенкова.

– Сергей Богданович, 31 октября в прокат выходит фильм о Черенкове – «Федя. Народный футболист». Пойдете ли вы на него и чего ждете от этой картины?

– Мне прислали отрывок, я, конечно, посмотрю. Федор Черенков – это легендарный футболист. Находясь, по-моему, на сборах за национальную сборную, у нас была возможность проститься, съездить в Сокольники, где проходила церемония.

Конечно, для меня это потрясающий игрок с невероятным футбольным мышлением. Его путь в жизни мне, как православному человеку, очень близок.

Я с большим уважением отношусь к нему, его карьере, жизни. Посмотрю обязательно.