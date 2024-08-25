Семак ответил, будет ли смотреть фильм про Черенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак планирует посмотреть фильм про экс-спартаковца Федора Черенкова.
– Сергей Богданович, 31 октября в прокат выходит фильм о Черенкове – «Федя. Народный футболист». Пойдете ли вы на него и чего ждете от этой картины?
– Мне прислали отрывок, я, конечно, посмотрю. Федор Черенков – это легендарный футболист. Находясь, по-моему, на сборах за национальную сборную, у нас была возможность проститься, съездить в Сокольники, где проходила церемония.
Конечно, для меня это потрясающий игрок с невероятным футбольным мышлением. Его путь в жизни мне, как православному человеку, очень близок.
Я с большим уважением отношусь к нему, его карьере, жизни. Посмотрю обязательно.
- Черенков выступал за «Спартак» в 1977–1990 и 1991–1993 годах.
- С командой он 4 раза брал чемпионат страны.
- Игрок умер в 2014 году в родной Москве.
Источник: официальный сайт «Зенита»