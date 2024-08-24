Червиченко оценил итог матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами (0:0).

«Хорошая игра, несмотря на отсутствие забитых мячей. «Спартак», конечно же, был лучше в этой игре. Он явно удивил прессингом, своей высокой игрой на половине поля соперника. Не давал зенитовцам выйти. Мне кажется, это ошарашило немного «Зенит», который привык, что соперники его боятся. Петербуржцы были к этому не готовы. «Спартак» имел преимущество, мог выиграть. Даже как‑то немного повезло ему, так как такая тактика предполагает, что начинаешь подсаживаться. В тот момент, когда к 60‑й минуте «красно‑белые» стали подсаживаться, а хозяева начали перехватывать инициативу, Эракович удалился и помог «Спартаку» дальше давить. Теперь уже «Зениту» было важно не проиграть, что они и сделали.

Что касается того, кто чего заслуживал, то преимущество «Спартака» пусть и было, но если брать серьезные голевые эпизоды, то, может быть, у москвичей был на один больше. «Зенит» пару раз не замкнул стопроцентные моменты, «Спартак» тоже мог забить, Барко неплохо пробил пару раз, а Латышонок великолепно сыграл. Все по делу. Ничья в пользу «Зенита», я бы так сказал.

Я не разделял сектантского оптимизма, что «Спартак» обязательно выиграет в Питере из‑за отсутствия Глушенкова и недостаточной формы Вендела, но можно констатировать, что поступательно команда начинает выглядеть лучше и лучше. Станкович что‑то пытается выбрать из огромной обоймы игроков, наладить. По крайней мере, думаю, он точно сильно удивил «Зенит» тактикой на игру. У него атаковали все: Бабич, Мартинс, кто только не лез в атаку. Наверное, это тоже удивило. Это говорит о том, что тренер работает. Получается ли – другой вопрос. Но явно прослеживаются тренерские задумки, ранняя замена Мартинса – игру это точно не ухудшило. Вроде все позитивно для «Спартака», – сказал Червиченко.