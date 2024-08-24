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Червиченко оценил итог матча «Зенит» – «Спартак»

24 августа 2024, 20:56
33

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами (0:0).

«Хорошая игра, несмотря на отсутствие забитых мячей. «Спартак», конечно же, был лучше в этой игре. Он явно удивил прессингом, своей высокой игрой на половине поля соперника. Не давал зенитовцам выйти. Мне кажется, это ошарашило немного «Зенит», который привык, что соперники его боятся. Петербуржцы были к этому не готовы. «Спартак» имел преимущество, мог выиграть. Даже как‑то немного повезло ему, так как такая тактика предполагает, что начинаешь подсаживаться. В тот момент, когда к 60‑й минуте «красно‑белые» стали подсаживаться, а хозяева начали перехватывать инициативу, Эракович удалился и помог «Спартаку» дальше давить. Теперь уже «Зениту» было важно не проиграть, что они и сделали.

Что касается того, кто чего заслуживал, то преимущество «Спартака» пусть и было, но если брать серьезные голевые эпизоды, то, может быть, у москвичей был на один больше. «Зенит» пару раз не замкнул стопроцентные моменты, «Спартак» тоже мог забить, Барко неплохо пробил пару раз, а Латышонок великолепно сыграл. Все по делу. Ничья в пользу «Зенита», я бы так сказал.

Я не разделял сектантского оптимизма, что «Спартак» обязательно выиграет в Питере из‑за отсутствия Глушенкова и недостаточной формы Вендела, но можно констатировать, что поступательно команда начинает выглядеть лучше и лучше. Станкович что‑то пытается выбрать из огромной обоймы игроков, наладить. По крайней мере, думаю, он точно сильно удивил «Зенит» тактикой на игру. У него атаковали все: Бабич, Мартинс, кто только не лез в атаку. Наверное, это тоже удивило. Это говорит о том, что тренер работает. Получается ли – другой вопрос. Но явно прослеживаются тренерские задумки, ранняя замена Мартинса – игру это точно не ухудшило. Вроде все позитивно для «Спартака», – сказал Червиченко.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» занимает 4-е место.
  • Москвичи не побеждают в Петербурге в рамках РПЛ с 2012 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (33)
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...уефан
1724522489
...охренеть! С чего это Червяка пробрало?) Хотя, есть с чего)...
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DVOK68
1724522608
Не верю прочитанному,не верю глазам своим.Дельный коммент Червя. Ежели б утром,на выходе из дома услышал что со мной поздоровался старый тополь у подъезда-то был бы удивлён поменьше...)
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somn
1724522683
Ничего страшного не вижу. Спартак попыжится и стухнет, а мы крепчаем.
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neveldomha
1724524676
Червяк, в следующем туре хрюлявые обкакаются, и что ты тогда прохрюкаешь?
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anatolich72
1724524789
Похоже сегодня червь не бухал
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timon2401
1724525919
редко такое прочитаешь от Червиченко)))) видимо с алкоголем на время подвязал и стал мыслить
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alefreddy
1724527167
перекрасился червь когда негатив с царьком на тренера нес
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Админ ресурс
1724527812
Начали перекрашиваться вурдалаки
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БАЗАРА НЕТ
1724529011
Бред! Зенит третью игру провалил подряд ! В двух предыдущих уже было заметно что игра не идет у чемпиона и Потому и не смог обыграть этот никудышный середняк спам и сегодня !
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БАЗАРА НЕТ
1724529259
Секта тупая ) Рады ничьей с чемпионом ) Цирк с вас рылы )
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