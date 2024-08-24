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  • Станкович объяснил поцелуй Эраковича во время матча с «Зенитом»

Станкович объяснил поцелуй Эраковича во время матча с «Зенитом»

24 августа 2024, 20:41
11

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о взаимоотношениях с защитником «Зенита» Страхиней Эраковичем.

  • Они пересекались в «Црвене Звезде».
  • Станкович поцеловал Эраковича, когда того удалили в матче против «Спартака» (0:0).

– Получал ли Эракович две желтые карточки за три минуты в «Црвене Звезде»?

– Я называю его «Чупа». Он мне как сын. Я видел, как он рос в «Црвене». Мне жаль, что сегодня он получил красную карточку. Но это футбол. Я обнял его по‑отечески. Даже если играю против брата, хочу победить.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Зенит Эракович Страхиня Станкович Деян
Комментарии (11)
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Desma
1724521706
Очередное подтверждение того, что Деян Станкович очень порядочный человек и настоящий мужик. Браво, Деян, МОЛОДЦА!!!
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Ziklop
1724524513
Станкович почуял что судейка поставил на удаление и начал менять своих игроков с жёлтой картой! а у Семака чуйка хуже работает, не успел!
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alefreddy
1724526758
все красиво-молодец вежливый тренер
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БАЗАРА НЕТ
1724529854
Договорились значит о помощи заранее братья ) и как только прижали хряков тут и удаление вроде как по футбольному.... Вот оно че...стыдно за спам и станковича эраковича
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