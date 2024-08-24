Станкович объяснил поцелуй Эраковича во время матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о взаимоотношениях с защитником «Зенита» Страхиней Эраковичем.

Они пересекались в «Црвене Звезде».

Станкович поцеловал Эраковича, когда того удалили в матче против «Спартака» (0:0).

– Получал ли Эракович две желтые карточки за три минуты в «Црвене Звезде»?

– Я называю его «Чупа». Он мне как сын. Я видел, как он рос в «Црвене». Мне жаль, что сегодня он получил красную карточку. Но это футбол. Я обнял его по‑отечески. Даже если играю против брата, хочу победить.