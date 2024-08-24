Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА против «Акрон». Игра состоится 24 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Давила, Файзуллаев, Мусаев.
Главный тренер: Марко Николич
«Акрон» : Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Джурасович, Палиенко, Лончар, Данилин, Беншимол, Бакаев.
Главный тренер: Заур Тедеев
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Источник: «Бомбардир»