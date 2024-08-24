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Николич высказался об адаптации Койта

24 августа 2024, 19:10
1

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 6-го тура РПЛ с «Акроном» (4:0) высказался об игре некоторых своих подопечных.

– Во втором тайме пошла игра. Что хочется сказать: важно забить первый гол. Было много моментов, над этим работаем и стараемся завершать моменты. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня. Когда их много, у ребят больше получается.

– Вы решили провести замены только на 80‑й минуте. Почему?

– Игра качественная, все идет так, как ты хочешь. Зачем что‑то менять?

– Одиннадцатиметровый бил Обляков. Он штатный пенальтист?

– Не только он. У нас есть неплохие исполнители.

– Койта вышел ненадолго. Почему?

– Он недавно вернулся в общую группу, получил удар в игре с «Локомотивом». С иностранцами, которые приезжают из Европы, бывает тяжело. Бывало, что игроки выстреливали после зимней паузы. Ему нужно время.

– После шести туров Файзуллаев не показывает той игры, что была у него раннее. В чем дело?

– Он пропустил зимний и летний сборы. Очень талантливый и очень молодой парень. Пусть прогрессирует и развивается. Он хороший парень, положительный, рабочий. В будущем все будет получаться.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Обляков Иван Койта Секу Файзуллаев Аббосбек Николич Марко
Комментарии (1)
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RUSARM
1724636285
Койта пока нулевой!!! Ни обвести,ни ударить,ни пас отдать-как он забивать то будет?
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