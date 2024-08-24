Малафеев оценил кадровые проблемы «Зенита» перед игрой со «Спартаком»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о предстоящем матче со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

«Предстоящий матч обещает быть сложным и напряжeнным. Травмы ведущих игроков «Зенита», безусловно, усложняют задачу для команды и могут повысить шансы «Спартака». Тем не менее футбол – это командная игра, и даже в условиях потерь «Зенит» способен на сильное выступление.

В таких матчах многое зависит от тактики, настроя и способности перестроиться в сложной ситуации. Поэтому говорить об очевидном преимуществе «Спартака» я бы не стал. Всe решится на поле.

Отсутствие Глушенкова, Вендела и Педро – это, безусловно, серьeзная потеря для «Зенита». Эти игроки являются важными фигурами в команде, и их вклад в игру значителен. Естественно, в такой ситуации шансы «Спартака» могут увеличиться, поскольку они получат возможность воспользоваться отсутствием ключевых игроков.

Однако в футболе всегда нужно учитывать множество факторов. «Зенит» – это команда с глубоким составом и опытом преодоления таких ситуаций, поэтому я бы не стал делать поспешные выводы о результате», – сказал Малафеев.