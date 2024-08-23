Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» против «Динамо» Мх. Игра состоится 23 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Кагермазов, Джапо, Глушков, Юсупов, Магомедов, Сердеров, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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