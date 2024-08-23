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  • Президент «Динамо Мх» Гаджиев – о поражении от «Рубина»: «Есть недовольство судейством»

Президент «Динамо Мх» Гаджиев – о поражении от «Рубина»: «Есть недовольство судейством»

23 августа 2024, 23:23
5

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе арбитра, судившего матч с «Рубином».

«Наверное, есть недовольство судейством в матче «Рубин»«Динамо» Махачкала. Перед назначенным пенальти было нарушение правил со стороны футболиста казанской команды.

Но не буду говорить так спонтанно, ведь сейчас на эмоциях, надо смотреть повтор. Однако мне кажется, что на повторах видно, что был толчок руками», – заявил Гаджиев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин Гаджиев Гаджи Левников Кирилл
Комментарии (5)
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BAIv
1724449484
Толчки это мутная тема, не понять когда их свистят?
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mutabor0992
1724449676
Походу у дагов каждый тур одна и та же отмазка будет.
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Garrincha58
1724471942
Этот постоянно недоволен судейством может лучше вам обратно в ФНЛ. Во вчерашнем матче вообще ничего не создали в атаке и опять в бездарной игре виноваты судьи
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ВАХА ZOV
1724481930
Мулька старая , если проиграл - значит судья виноват.
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Cleaner
1724488447
Плохому танцору всегда что то мешает. Динамо Мх сейчас очень плохой танцор, да еще и плачется после каждого матча...(((
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