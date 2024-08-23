Президент «Динамо Мх» Гаджиев – о поражении от «Рубина»: «Есть недовольство судейством»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе арбитра, судившего матч с «Рубином».

Казанцы дома победили со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Игру обслуживал Кирилл Левников.

«Наверное, есть недовольство судейством в матче «Рубин» – «Динамо» Махачкала. Перед назначенным пенальти было нарушение правил со стороны футболиста казанской команды.

Но не буду говорить так спонтанно, ведь сейчас на эмоциях, надо смотреть повтор. Однако мне кажется, что на повторах видно, что был толчок руками», – заявил Гаджиев.