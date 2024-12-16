Гаджиев ответил на предложение подписать в «Динамо Мх» Погба и Алли

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев не видит возможным приглашение в клуб Поля Погба и Деле Алли.

«Это, безусловно, дало бы эффект – но это стоит денег. Этим процессом еще нужно управлять. Если вспомнить прошлое дагестанского футбола, когда приглашались звезды – тогда у «Анжи» денег было больше. Но справиться с этим процессом не удалось, и наступил плохой период.

Надо, чтобы клуб был в состоянии им платить. Они не будут играть за деньги, которые мы сейчас платим нашим футболистам. Они привыкли работать за другую оплату», – сказал Гаджиев.