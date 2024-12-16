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    • Гаджиев ответил на предложение подписать в «Динамо Мх» Погба и Алли

    Гаджиев ответил на предложение подписать в «Динамо Мх» Погба и Алли

    Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев не видит возможным приглашение в клуб Поля Погба и Деле Алли.

    «Это, безусловно, дало бы эффект – но это стоит денег. Этим процессом еще нужно управлять. Если вспомнить прошлое дагестанского футбола, когда приглашались звезды – тогда у «Анжи» денег было больше. Но справиться с этим процессом не удалось, и наступил плохой период.

    Надо, чтобы клуб был в состоянии им платить. Они не будут играть за деньги, которые мы сейчас платим нашим футболистам. Они привыкли работать за другую оплату», – сказал Гаджиев.

    • Переговоры с Алли ведет «Титан» из Медиалиги.
    • Погба отбывает дисквалификацию за допинг, которая истечет в марте.
    • Поля планирует подписать бразильский «Коринтианс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2024 23:22
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