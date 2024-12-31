Гаджиев объяснил, почему Виллиан не вернется в Махачкалу

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев ответил, готов ли клуб подписать Виллиана.

Бразильский вингер в 2013 году играл за «Анжи».

Накануне контракт с ним расторг «Олимпиакос».

36-летний футболист стал свободным агентом.

«Возвращение Виллиана в Махачкалу? В футбольном мире установлено много правил, и их устанавливают богатые большие клубы. Сегодня футбол не только спорт, но и бизнес.

Все законы устанавливаются не такими клубами, как «Динамо» Махачкала, а другими. Согласно этим законам, игроки уровня Виллиана в нашу команду попасть никак не могут.

Возвращение Виллиана в Махачкалу невозможно в силу того, что ему этого не надо, если ему не заплатишь цену, равную зарплате всей команды «Динамо» Махачкала», – сказал Гаджиев.