Мареска пожаловался на избыток игроков в «Челси»

Главному тренеру «Челси» Энцо Мареске не нравится избыток игроков в составе.

«Сейчас я работаю с составом в 21-23 футболиста. Подключить всех 42 игроков я не могу, это невозможно. Ни один тренер этого не сделает.

Я сообщаю клубу о футболистах, которые меня не устраивают. Надеюсь, сможем найти решения для каждого из них. Тогда все будут счастливы. Если нет решений, тогда будут некоторые проблемы», – сказал итальянец.