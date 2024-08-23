Мареска пожаловался на избыток игроков в «Челси»

Главному тренеру «Челси» Энцо Мареске не нравится избыток игроков в составе.
«Сейчас я работаю с составом в 21-23 футболиста. Подключить всех 42 игроков я не могу, это невозможно. Ни один тренер этого не сделает.
Я сообщаю клубу о футболистах, которые меня не устраивают. Надеюсь, сможем найти решения для каждого из них. Тогда все будут счастливы. Если нет решений, тогда будут некоторые проблемы», – сказал итальянец.
- Мареска пришел из «Лестера».
- В основе «Челси» сейчас числится 39 футболистов.
- В 1-м туре АПЛ лондонцы уступили «Манчестер Сити», где Мареска ранее был в штабе Хосепа Гвардиолы.
Источник: ВВС