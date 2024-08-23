Стал известен инициатор сдвига скамейки «Спартака» ближе к фанатской трибуне

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович с трепетом относится к болельщикам клуба.

«Как только Станкович зашел на стадион, он сразу спросил: «А где сидят фанаты?». Ему объяснили, что сейчас активные фанаты не ходят, но вообще их трибуны здесь.

Станкович все равно попросил сделать скамейку поближе к фанатской трибуне. Это для него было принципиально. Вообще, насколько понимаю, дружба «Црвены Звезды» и «Спартака» для него исторически значима.

Ему вообще важна фанатская тематика. Когда «Спартак» забивает, Станкович прямо жадно смотрит на радость болельщиков, глаза бегают, он питается этими эмоциями и наслаждается. Думаю, при необходимости легко сможет выйти в толпу, как Валерий Карпин после «Порту».

Станкович создает впечатление, что его не волнуют публикации в медиа. Например, Гильермо Абаскалю готовили целый отчет о том, что говорят про «Спартак» и про него. Станкович такого не просит и шумом вокруг не интересуется», – написал источник.