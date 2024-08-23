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  • Стал известен инициатор сдвига скамейки «Спартака» ближе к фанатской трибуне

Стал известен инициатор сдвига скамейки «Спартака» ближе к фанатской трибуне

23 августа 2024, 18:06
7

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович с трепетом относится к болельщикам клуба.

«Как только Станкович зашел на стадион, он сразу спросил: «А где сидят фанаты?». Ему объяснили, что сейчас активные фанаты не ходят, но вообще их трибуны здесь.

Станкович все равно попросил сделать скамейку поближе к фанатской трибуне. Это для него было принципиально. Вообще, насколько понимаю, дружба «Црвены Звезды» и «Спартака» для него исторически значима.

Ему вообще важна фанатская тематика. Когда «Спартак» забивает, Станкович прямо жадно смотрит на радость болельщиков, глаза бегают, он питается этими эмоциями и наслаждается. Думаю, при необходимости легко сможет выйти в толпу, как Валерий Карпин после «Порту».

Станкович создает впечатление, что его не волнуют публикации в медиа. Например, Гильермо Абаскалю готовили целый отчет о том, что говорят про «Спартак» и про него. Станкович такого не просит и шумом вокруг не интересуется», – написал источник.

  • Серб в России с июня.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Завтра, 24 августа, состоится матч 6-го тура РПЛ против «Зенита».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (7)
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DVOK68
1724426279
легко сможет выйти в толпу, как Валерий Карпин после «Порту». ============================== Вот этого не надо...тоже "молодцы"нашли пример "хороший".Был на этом позорище.
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