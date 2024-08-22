ПАОК разгромил «Шэмрок Роверс», Чалов не реализовал пенальти

ПАОК обыграл «Шэмрок Роверс» со счетом 4:0 в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы-2024/25.

Российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев провел весь матч.

Российский форвард ПАОК Федор Чалов не реализовал пенальти в компенсированное время второго тайма. Его удар отбил вратарь, а на добивании россиянин попал в штангу. Чалов вышел на замену на 64-й минуте.

Ответный матч состоится 29 августа.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Первый матч

ПАОК – Шэмрок Роверс – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Клири, 45+5 (в свои ворота); 2:0 – Тайсон, 48; 3:0 – Константелиас, 67; 4:0 – Баба, 90+4.

Нереализованный пенальти: Чалов, 90+3 – нет.

Удаление: нет – Хоноган, 52.