ПАОК разгромил «Шэмрок Роверс», Чалов не реализовал пенальти

ПАОК обыграл «Шэмрок Роверс» со счетом 4:0 в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы-2024/25.
Российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев провел весь матч.
Российский форвард ПАОК Федор Чалов не реализовал пенальти в компенсированное время второго тайма. Его удар отбил вратарь, а на добивании россиянин попал в штангу. Чалов вышел на замену на 64-й минуте.
Ответный матч состоится 29 августа.
Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Первый матч
ПАОК – Шэмрок Роверс – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Клири, 45+5 (в свои ворота); 2:0 – Тайсон, 48; 3:0 – Константелиас, 67; 4:0 – Баба, 90+4.
Нереализованный пенальти: Чалов, 90+3 – нет.
Удаление: нет – Хоноган, 52.
Источник: «Бомбардир»