«Аталанта» подписала защитника сборной Италии за 20 млн евро

Защитник Раоуль Белланова перешел из «Торино» в «Аталанту». Игрок подписал с командой из Бергамо контракт до 2029 года.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Аталанта» заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.
- В этом сезоне 24-летний Белланова провел за «Торино» 2 матча, сделал 1 голевой пас. В прошлом сезоне на его счету было 39 встреч, 1 гол и 7 передач.
- Белланова провел за сборную Италии 2 игры в этом году. Он был в заявке национальной команды на Евро-2024, но на поле не выходил.
Источник: официальный сайт «Аталанты»