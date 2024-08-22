«Аталанта» подписала защитника сборной Италии за 20 млн евро

Защитник Раоуль Белланова перешел из «Торино» в «Аталанту». Игрок подписал с командой из Бергамо контракт до 2029 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Аталанта» заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.