Титов призвал быстрее решить ситуацию с Соболевым

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что клуб найдет компромисс с нападающим Александром Соболевым.

– Вы понимаете, зачем «Спартаку» нужен Соболев?

– Сейчас про него мало кто вспоминает. Если «Спартак» будет продолжать так много забивать, то про Сашу забудут. Для меня его история очень некрасивая и неприятная. Я надеюсь, что будет найден компромисс.

Человек забивал за клуб, играл 4 года, много сделал хорошего для команды. Хотелось бы, чтобы эта история закончилась красиво. Либо «Спартаку», либо Соболеву нужно переступить через свою гордость.

– Вы хотите верить, что «Спартак» не пойдет на принцип и не заставит его до конца контракта сидеть на базе?

– Там же работают умные люди. Зачем это? Парню надо играть. Можно и зарплатную ведомость освободить. В интересах всех, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее. К сожалению, мясо надо либо резать, либо находить компромисс.