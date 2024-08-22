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Титов призвал быстрее решить ситуацию с Соболевым

22 августа 2024, 16:03
9

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что клуб найдет компромисс с нападающим Александром Соболевым.

– Вы понимаете, зачем «Спартаку» нужен Соболев?

– Сейчас про него мало кто вспоминает. Если «Спартак» будет продолжать так много забивать, то про Сашу забудут. Для меня его история очень некрасивая и неприятная. Я надеюсь, что будет найден компромисс.

Человек забивал за клуб, играл 4 года, много сделал хорошего для команды. Хотелось бы, чтобы эта история закончилась красиво. Либо «Спартаку», либо Соболеву нужно переступить через свою гордость.

– Вы хотите верить, что «Спартак» не пойдет на принцип и не заставит его до конца контракта сидеть на базе?

– Там же работают умные люди. Зачем это? Парню надо играть. Можно и зарплатную ведомость освободить. В интересах всех, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее. К сожалению, мясо надо либо резать, либо находить компромисс.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с командой с 23 июля.
  • Форвард может перейти в «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Соболев Александр
Комментарии (9)
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Spartak_forv@
1724332372
"... Либо «Спартаку»,либо Соболеву нужно переступить через свою гордость..."А что такого сделал клуб,чтобы через себя переступать?!Это Соболев сам лично создал такую ситуацию, своими руками!Кто ему мешал выполнять контракт?!В этой ситуации однозначно неправильно себя повел Соболев!А теперь ситуация в тупике,получается,что он сам чуть ли не сжег мосты! Клуб должен ему на поклон пойти?!)Боюсь,что на этом его время в Спартаке закончилось.Сам виноват и его агент тоже!
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Ниф-Ниф
1724332605
Эту тему пора закрыть.
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Taps
1724335114
Ну вот ничуть этого дебила не жаль. Поганый, пустой человечек.
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Cleaner
1724336481
Ни у СПАРТАКА, ни у Соболева ГОРДОСТИ НЕТ!!!...(((
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Cleaner
1724336548
Егор Титов назвал Спартака МЯСОМ!!!...)))
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VVM1964
1724338089
Да уж - достали всех ! (...
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k611
1724344136
Думается не перейдёт он никуда. Трансферное окно закроется, дурь из башки выветрится и вернут товарища в состав команды.
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ss21
1724353828
Пусть сидит до талого. Спартак покажет что он не тряпка в отличии от одного известного клуба который бразилам лижет всё.
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