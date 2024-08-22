Глушенков купил 117-метровую квартиру в родном городе

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обзавелся новой недвижимостью в Смоленске.
25-летний футболист родился в этом городе и жил там до 11 лет.
Он купил четырехкомнатную квартиру в пятиэтажке на второй линии Красноармейской Слободы.
Глушенков заплатил за недвижимость 16 миллионов рублей. Сделка была оформлена 5 августа.
«117-метровая квартира состоит из 14-метровой кухни, трех 20-метровых комнат и одной комнатки поменьше.
Также там есть балкон, два туалета и техническое помещение. В квартире установлена сигнализация», – сообщил источник.
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Источник: «Мутко против»