Глушенков купил 117-метровую квартиру в родном городе

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обзавелся новой недвижимостью в Смоленске.

25-летний футболист родился в этом городе и жил там до 11 лет.

Он купил четырехкомнатную квартиру в пятиэтажке на второй линии Красноармейской Слободы.

Глушенков заплатил за недвижимость 16 миллионов рублей. Сделка была оформлена 5 августа.

«117-метровая квартира состоит из 14-метровой кухни, трех 20-метровых комнат и одной комнатки поменьше.

Также там есть балкон, два туалета и техническое помещение. В квартире установлена сигнализация», – сообщил источник.

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