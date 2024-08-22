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Глушенков купил 117-метровую квартиру в родном городе

22 августа 2024, 10:36
24

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обзавелся новой недвижимостью в Смоленске.

25-летний футболист родился в этом городе и жил там до 11 лет.

Он купил четырехкомнатную квартиру в пятиэтажке на второй линии Красноармейской Слободы.

Глушенков заплатил за недвижимость 16 миллионов рублей. Сделка была оформлена 5 августа.

«117-метровая квартира состоит из 14-метровой кухни, трех 20-метровых комнат и одной комнатки поменьше.

Также там есть балкон, два туалета и техническое помещение. В квартире установлена сигнализация», – сообщил источник.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (24)
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VVM1964
1724314027
"— На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину "Москвич"! " (с) . )))
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andr2112
1724314245
К чему эта новость и на что она может повлиять? Для чего это писать! Ведь если кто-то из звезд, извиняюсь пукнет, об этом тоже раструбят на всю страну?
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Everest13
1724315237
Каждому свое, имеет право...
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acor94
1724317935
В Питере за 16 миллионов и двушку нормальную не взять...
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hmelarj
1724318044
Молодец.Явно о родных позаботился.
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...уефан
1724318551
...штрафы за машину, теперь долги за коммуналку)...
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BAIv
1724320802
У сестрёнки двушка имеет больший метраж и плюс садик с прудом.
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Spartak_forv@
1724332628
Если может себе позволить купить такую квартиру,то почему бы и нет,как говорится.Если бы каждый из нас зарабатывал бы столько,сколько Глушенков,то и не такое жильё приобретали бы.
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slavа0508
1724332735
Ну купил и купил . какое это отношение имеет к футболу ???Зачем каждый шаг освещать то . вроде как не жёлтый сайт ...
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bulls27
1724343212
Нормально так . А парни есть пашут на заводах за ипотеку . Мяч пинает. Чего такого он сделал?? ...вот она жизнь..За ранение 3 млн .. Как так то ??? На сво его
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