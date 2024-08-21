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Мостовой рассказал, как хотел, чтобы Глушенков перешел в «Спартак»

21 августа 2024, 11:28
2

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой напомнил о своих прошлых высказываниях о нападающем Максиме Глушенкове.

«У нас быстро всех возвышают и всех понижают. Это касается многих сфер, не говоря уже про футбол. Я всегда выступаю за то, что если человек играет здорово, как в данном случае Максим Глушенков, который и забивает, и отдает результативные передачи, то почему бы о нем не говорить хорошо.

Меня всегда возмущает и бесит то, что человек забил один-два мяча и о нем сразу же рассказывают, что он уже чуть ли не легенда. Глушенков свою похвалу заслужил.

А чтобы не считать, что его переоценивают, приведу пример. Ребята, я вам еще несколько лет назад говорил, когда он еще играл в «Крыльях Советов», – посмотрите на паренька, я хотел, чтобы он пришел в «Спартак». Но никто ведь меня не слушал, у нас ведь Мостового особенно не слушают. У нас ведь слушают псевдоэкспертов, их фамилии я называть не буду.

И когда Максим ударно начал забивать в «Зените», я сказал – сравните его и полузащитника команды Клаудиньо. Разница между ними в чем: Клаудиньо порой по 10 касаний делает, да, это хорошо, но нужно ведь быстро играть и забивать.

А Глушенков и забивает, и отдает, КПД у него ведь другой. Клаудиньо – тоже сильный футболист, но разница между ними в том, что Глушенков врывается в зоны, убегает и забивает. А бразильцу для того, чтобы забить, надо еще подойти на более близкую дистанцию», – сказал Мостовой.

  • 25-летний Глушенков летом перешел в «Зенит» из «Локомотива».
  • В 7 матчах за петербуржцев он забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.
  • Игрок принадлежал «Спартаку» в 2019–2022 годах.

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Мостовой Александр
Комментарии (2)
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ivany4
1724229865
Он уже был в Спартаке. И ничего. Но Спартак хоть чем-то ему помог. Отправка в КС поправила ему мозги и отношение к делу. Посмотрим как пройдет медные трубы.
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oyabun
1724233136
Конечно, жаль что Спартак в своё время не разглядел таланта и продал Глушенкова. Поторопились. Был бы просто в аренде, сейчас бы снова играл в Спартаке. Но всё это уже история.
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