Тикнизян высказался о потере «Зенитом» Глушенкова

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал возможность своей команды побороться за чемпионство и потерю «Зенитом» нападающего Максима Глушенкова, который получил травму.

– Ожидали, что летняя потеря Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Артема Дзюбы и особенно Максима Глушенкова почти никак не отразится на игре и результатах «Локомотива»?

– Ну, наверное, все думали, что это как-то отразится на нас, на нашей игре, ее качестве. И, конечно, на результатах. Но пока рано еще какие-то прогнозы давать и выводы делать. Прошло только пять туров в чемпионате. Надо жить сегодняшним днем. Слава богу, что всe у нас пока так хорошо идет. И я надеюсь, мы будем так и дальше продолжать.

– События в матче «Зенита» с «Химками»...

– Я Макса Глушенкова уже поддержал... Понимаю, к чему ваш вопрос. Уже написал ему сразу после их игры. Желаю ему здоровья. В принципе, для меня он очень хороший знакомый. И классный футболист.

– Почти все победы «Зенита» в этом сезоне были одержаны благодаря голам и передачам Глушенкова, а как только он получил травму в начале матча с «Химками», игра у его команды разладилась. Нет ощущения, что ваши шансы побороться с Питером за лидерство резко повысились, если Максим даже на не очень долгий срок в три-четыре недели выпадет?

– До этого шесть лет подряд «Зенит» становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнес в их игру магию. Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. «Зенит» – это лучшая команда в России, что тут греха таить.

– Тот факт, что вы всего на одно очко от них отстаете, дает основания задумываться о борьбе за чемпионство?

– А мы договорились внутри коллектива не думать вообще об этом. И смотреть в таблицу только в мае. Сейчас об этом вообще рано еще говорить.