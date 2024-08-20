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  • Орлов оценил в процентах шансы «Спартака» обыграть «Зенит»

Орлов оценил в процентах шансы «Спартака» обыграть «Зенит»

20 августа 2024, 17:25
16

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Я, кстати, не вижу фаворита в матче «Зенит» – «Спартак». Шансы – 50 на 50. Я же смотрел матч красно-белых с «Факелом». Они действительно набрали нешуточный ход. Манфред Угальде вновь забил, с Эсекьелем Барко москвичи, похоже, попали в цель. Техничные ребята.

Мне кажется, «Спартак» и с тренером угадал. При Деяне Станковиче москвичи включаются с первой же минуты. Появилась командная скорость. Это очень важно. Все держат довольно высокий темп. И с составом тренер довольно быстро определился. Уже есть основа, нет такой ротации, которая была при Гильермо Абаскале», – сказал Орлов.

  • Матч в Петербурге состоится 24 августа.
  • «Спартак» возглавит таблицу, если победит.
  • Москвичи не побеждают в Петербурге в рамках РПЛ с 2012 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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...уефан
1724165253
...позитив от Орлова в сторону Спартака выглядит, как стремление сглазить команду)...
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FCSpartakM
1724165564
При Станковиче такая же ротация идет. Каждый матч новый состав. То играет Хлус, то Денисов. Мартинс чуть ли не первый раз в старте вышел. Пруцев то играет, то нет.
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Garrincha58
1724166415
я уверен Спартак наконец то выиграет в Питере давно он этого не делал
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Anton1969
1724170010
Как говорится, поживём увидим! Но очень надеюсь на победу Спартака!!!
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BAIv
1724172811
Геннадий Сергеевич вы правы, 50 на 50 ничья , либо кто-то победит, причём Счёт может быть любой.
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k611
1724174126
Давайте не будем бежать впереди паровоза. Игра покажет что могут команды на данном этапе.
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Spartak_forv@
1724174881
Пока рано говорить о стабильности и восхвалять Спартак.Матч с Ахматом тому подтверждение.Но хочется действительно увидеть борьбу и красивый футбол в матче с Зенитом.И конечно победу Спартака
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Скай
1724179061
Гендос реально тайный поклонник Спартака.
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Spirit_78
1724188749
Минус три лучших игрока стартового состава у Зенита. Если и ТАКИМ шансом Спартак не воспользуется - то я тогда не знаю, что и говорить))
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Админ ресурс
1724212645
Что-то быстро сдулся напроект, если даже местные фрики стелят солому
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