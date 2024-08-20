Орлов оценил в процентах шансы «Спартака» обыграть «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Я, кстати, не вижу фаворита в матче «Зенит» – «Спартак». Шансы – 50 на 50. Я же смотрел матч красно-белых с «Факелом». Они действительно набрали нешуточный ход. Манфред Угальде вновь забил, с Эсекьелем Барко москвичи, похоже, попали в цель. Техничные ребята.

Мне кажется, «Спартак» и с тренером угадал. При Деяне Станковиче москвичи включаются с первой же минуты. Появилась командная скорость. Это очень важно. Все держат довольно высокий темп. И с составом тренер довольно быстро определился. Уже есть основа, нет такой ротации, которая была при Гильермо Абаскале», – сказал Орлов.