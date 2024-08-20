Орлов считает, что «Зенит» подпишет еще одного футболиста этим летом

Комментатор Геннадий Орлов полагает, что «Зенит» будет вынужден сделать еще одно приобретение из-за травм полузащитников Вендела и Максима Глушенкова.

«Считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь.

Трансфер Илича точно сорвался? Да нет, он не подходит. Нужен более сильный исполнитель. Кандидатуры есть. Работа ведется. Кто-то не хочет пока ехать сюда. Но, думаю, питерцы решат этот вопрос до закрытия трансферного окна», – сказал Орлов.