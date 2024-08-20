Стало известно возможное наказания для «ПСЖ» из-за разбирательства по Мбаппе

«ПСЖ» грозят серьезные санкции в случае, если жалобы нападающего Килиана Мбаппе на долги перед ним бывшего клуба признают обоснованными. Парижане могут получить запрет на трансферы и отзыв лицензии УЕФА на участие в еврокубках.

Ранее Мбаппе обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также подал жалобу в УЕФА при посредничестве Федерации футбола Франции. Нападающий хочет получить от парижского клуба 55 миллионов евро до уплаты налогов – эта сумма включает часть бонуса за подписание контракта в размере 36 миллионов евро, а также зарплату за последние три месяца в клубе.

Одним из условий наличия лицензии для участия в еврокубках является отсутствие задолженностей.