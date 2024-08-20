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  • Стало известно возможное наказания для «ПСЖ» из-за разбирательства по Мбаппе

Стало известно возможное наказания для «ПСЖ» из-за разбирательства по Мбаппе

20 августа 2024, 13:53
1

«ПСЖ» грозят серьезные санкции в случае, если жалобы нападающего Килиана Мбаппе на долги перед ним бывшего клуба признают обоснованными. Парижане могут получить запрет на трансферы и отзыв лицензии УЕФА на участие в еврокубках.

Ранее Мбаппе обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также подал жалобу в УЕФА при посредничестве Федерации футбола Франции. Нападающий хочет получить от парижского клуба 55 миллионов евро до уплаты налогов – эта сумма включает часть бонуса за подписание контракта в размере 36 миллионов евро, а также зарплату за последние три месяца в клубе.

Одним из условий наличия лицензии для участия в еврокубках является отсутствие задолженностей.

  • 25-летний Мбаппе летом перешел в «Реал» на правах свободного агента.
  • Он выступал за «ПСЖ» с 2017 года.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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ALEXMAN888
1724155097
Подо.рал всё таки.
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