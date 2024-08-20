«Локомотив» ждет от «Атланты» выплату за Миранчука

«Локомотив» должен получить от «Атланты» деньги после трансфера полузащитника Алексея Миранчука.

«Там должна быть выплата определенная, даже не нужно обращаться в ФИФА. Это солидарные выплаты.

Я очень рад за Алексея, это для нас родной футболист, родной человек. Конечно, мы вместе с ним сопереживаем и радуемся его успехам», – сказал глава совета директоров «Локо» Юрий Нагорных.