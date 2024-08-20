Названы суммы трат футболистов РПЛ на стрижку

Известный барбер Алишер Джураев рассказал о ценах на стрижку игроков чемпионата России.

– Что для футболистов главное при выборе прически?

– Самое важное для них – образ и стиль. Мы, в отличие от футболистов, мыслим немного по-другому. Для них футбол – это праздник, нужно выглядеть максимально красивыми. Если у них чистая форма, хорошая прическа – голы получаются особенными. Им все равно на длину волос, главное – свежесть. Постоянно из-за этого стригу игроков перед матчами.

– Дорогое удовольствие?

– Беру за стрижку минимум 15 тысяч. Максимум было – как раз 100 тысяч. Обычно мне дают 20 тысяч с чаевыми. Это из-за такси и прочих расходов. Если стрижка в барбершопе – минимум 3,5 тысячи, дальше уже зависит от бороды. Максимум выходит около 10 тысяч рублей.