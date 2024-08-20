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Названы суммы трат футболистов РПЛ на стрижку

20 августа 2024, 11:30
6

Известный барбер Алишер Джураев рассказал о ценах на стрижку игроков чемпионата России.

– Что для футболистов главное при выборе прически?

– Самое важное для них – образ и стиль. Мы, в отличие от футболистов, мыслим немного по-другому. Для них футбол – это праздник, нужно выглядеть максимально красивыми. Если у них чистая форма, хорошая прическа – голы получаются особенными. Им все равно на длину волос, главное – свежесть. Постоянно из-за этого стригу игроков перед матчами.

– Дорогое удовольствие?

– Беру за стрижку минимум 15 тысяч. Максимум было – как раз 100 тысяч. Обычно мне дают 20 тысяч с чаевыми. Это из-за такси и прочих расходов. Если стрижка в барбершопе – минимум 3,5 тысячи, дальше уже зависит от бороды. Максимум выходит около 10 тысяч рублей.

  • Алишера Джураева называют одним из самых известных барберов Москвы. В списке его клиентов – многие селебрити, а также футболисты Премьер-лиги.
  • Джураев дружит с Квинси Промесом и Самуэлем Жиго, стрижет игроков «Спартака» и «Динамо».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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NewLife
1724143007
"Джураев дружит с Квинси Промесом и Самюэлем Жиго, стрижет игроков «Спартака» и «Динамо»." Заметно - у Станковича отличная стрижка)))
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DOCTOR PENALTY
1724143977
"Евросеть, евросеть, цены просто ох**ть!"... ***
Ответить
BRO_football
1724145508
Ну это же совсем дебилом надо быть, чтобы за стрижку 15 тысяч отдавать, тем более мужскую.
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vladik12
1724151587
Это тот самый Джураев из знаменитой сцены в "Бригаде"?
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