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Титов дал совет отстраненному от «Спартака» Соболеву

19 августа 2024, 09:02
16

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов дал совет Александру Соболеву.

  • Руководство московского клуба отстранило форварда от основы из-за его желания перейти в «Зенит».

«Считаю, Соболеву нужно наступить на свое «я» и сесть пообщаться с тренером, руководством. С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами.

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в «Спартак» вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивал, отдавал! А так… Остается лишь повторить: «Саня, терпи. Надо найти выход». Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение», – сказал Титов.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Соболев Александр
Комментарии (16)
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oyabun
1724048155
А чего Сане "терпеть"? Из Спартака его никто не выгонял, сам загнал себя в эту ловушку, сам и вытаскивать должен. Всё в его руках.
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ivany4
1724053596
27 лет чудаку на букву М. А он в игрушки режется да балду гоняет, пока ему дядьки советы дают. Совет простой - бросай спорт и иди работай.
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...уефан
1724054122
...ага, давай свали всё на жену, это мол она меня с панталыку сбила - "Иди в Зенит, да иди в Зенит, там бабло, там медальки", а я против был, а она нудела и нудела, вот. В общем, не виноватый я, это она всё.., стерва)... Тогда, может и прокатит у тебя всё, Санёк). Может быть... А может и нет)...
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alefreddy
1724057220
того Сани 21 года нет и в помине.Прошлый сезон он в носу ковырял
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DOCTOR PENALTY
1724058127
Егор даёт дельный совет, но для того, чтобы последовать этому совету, нужно иметь мозги, а у Соболева их никогда не было. **
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Ziklop
1724058773
агенты зло! они в рабство берут игроков!!!
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odessakmv
1724062768
так этим ногомячным миллионерам и нужно, отстранять и не платить ЗП раз не отрабатывает
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SLADE2019
1724063829
Здесь не только Соболеву на свое "я" надо наступить, но и руководству или тренеру, если от него инициатива идет. Если Соболева не хотят в команде видеть, ради бога. Но зачем тогда ценник задирать. Сделайте цену приемлемой. А если на него рассчитывают, то тогда, как сказал Титов, садитесь за стол и разговаривайте. Лично я за первый вариант. А платить деньги неиграющему человеку, глупость (но это мое мнение).
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FCSpartakM
1724066446
Вопрос в том, что на него уже не рассчитывают. Есть 3 форварда. 2 из них слабее, но и дешевле обходятся. Какой смысл сейчас в атаке химию рушить, когда начали играть с маленьким форвардов в атаке.Угальде уже столько же забил, сколько Соболь, игровая дисциплина у него лучше. Смысл сейчас велосипед изобретать. Пусть уходит в аренду. Как выход для него.
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