Лукин назвал игрока, который стал заменой Чалову в ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал результативность партнера Игоря Дивеева.

– Голы Дивеева на старте сезона активируют чувство конкуренции у атакующих игроков ЦСКА?

– На самом деле, неважно, кто забивает. Главное, чтобы побеждала команда. Просто надо, чтоб кто-то забивал, а мы побеждали. Сейчас у Игоря хорошая серия. Надеюсь, остальные игроки подхватят, а команда будет забивать все больше и больше.

– Получается, можно сказать, что команда уже нашла замену Чалову?

– Скажу, что да.

В 4 турах РПЛ у защитника Дивеева 4 гола.

Больше него в сезоне РПЛ забил только зенитовец Максим Глушенков (7 мячей).

Дивеев – воспитанник «Уфы».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?