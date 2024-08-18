Лукин назвал игрока, который стал заменой Чалову в ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал результативность партнера Игоря Дивеева.
– Голы Дивеева на старте сезона активируют чувство конкуренции у атакующих игроков ЦСКА?
– На самом деле, неважно, кто забивает. Главное, чтобы побеждала команда. Просто надо, чтоб кто-то забивал, а мы побеждали. Сейчас у Игоря хорошая серия. Надеюсь, остальные игроки подхватят, а команда будет забивать все больше и больше.
– Получается, можно сказать, что команда уже нашла замену Чалову?
– Скажу, что да.
- В 4 турах РПЛ у защитника Дивеева 4 гола.
- Больше него в сезоне РПЛ забил только зенитовец Максим Глушенков (7 мячей).
- Дивеев – воспитанник «Уфы».
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: Metaratings