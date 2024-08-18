Президент Аргентины поддержал Месси на фоне нападения на его дом

Хавьер Милей, президент Аргентины, выразил сочувствие форварду сборной страны Лионелю Месси после нападения экоактивистов на его дом на Ибице.
- Несколько дней назад трое представителей экологической организации Бильбао облили дом Месси краской.
«Выражаю солидарность семье Месси в связи с этими трусливыми и бредовыми событиями. Прошу правительство Испании гарантировать безопасность граждан Аргентины», – написал Милей в твиттере.
- Целью нападения было привлечь внимание «богатых к проблемам климатического кризиса».
- Непосредственные исполнители арестованы.
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Источник: «Бомбардир»