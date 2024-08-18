Президент Аргентины поддержал Месси на фоне нападения на его дом

Хавьер Милей, президент Аргентины, выразил сочувствие форварду сборной страны Лионелю Месси после нападения экоактивистов на его дом на Ибице.

Несколько дней назад трое представителей экологической организации Бильбао облили дом Месси краской.

«Выражаю солидарность семье Месси в связи с этими трусливыми и бредовыми событиями. Прошу правительство Испании гарантировать безопасность граждан Аргентины», – написал Милей в твиттере.

Целью нападения было привлечь внимание «богатых к проблемам климатического кризиса».

Непосредственные исполнители арестованы.

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