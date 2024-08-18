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  • Президент Аргентины поддержал Месси на фоне нападения на его дом

Президент Аргентины поддержал Месси на фоне нападения на его дом

18 августа 2024, 11:32

Хавьер Милей, президент Аргентины, выразил сочувствие форварду сборной страны Лионелю Месси после нападения экоактивистов на его дом на Ибице.

  • Несколько дней назад трое представителей экологической организации Бильбао облили дом Месси краской.

«Выражаю солидарность семье Месси в связи с этими трусливыми и бредовыми событиями. Прошу правительство Испании гарантировать безопасность граждан Аргентины», – написал Милей в твиттере.

  • Целью нападения было привлечь внимание «богатых к проблемам климатического кризиса».
  • Непосредственные исполнители арестованы.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Бомбардир»
Аргентина. Примера США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
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