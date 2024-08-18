Директор «Оренбурга»: «Если у кого-то вопросы к моему поведению, я готов встретиться»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о своем скандальном поведении после матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Андреев после матча материл судей.

Также он физически воздействовал на арбитра.

– Вы выдали очень жесткую речь после поражения от «Ростова». Не боитесь ли дисквалификации и не чрезмерны ли эмоции?

– Эмоции вызваны определенными действиями. После игры я поздравил Безбородова с победой «Ростова». Если у кого-то возникнут вопросы к моему поведению, я готов встретиться и объяснить, чем оно вызвано. Посадить туда Владислава Безбородова, всю его компашку, которая работала сегодня на матче, и мы сядем обсудим. Абсолютно спокойно. Детектор лжи, еще что-то – вообще в любом варианте, давайте. Я не пришел и не начал на ровном месте предъявлять претензии.

– По ходу сезона накипело или это первый такой спорный матч?

– Накипело на матче с «Акроном», накипело на домашнем матче с «Ахматом». Вот и все. И это продолжение. Дальше мы едем в Воронеж, там будет продолжаться то же самое.

– Почему?

– Потому что я это знаю. Ответьте на один вопрос: почему «Акрон» играет в Воронеже при зрителях, а «Спартак» у себя дома, перенос делает? Объясните мне с доводами не из серии «я так захотел», а аргументированно. Почему эти играют так, а эти через 3 дня – по-другому? Мне нет дела до Воронежа, Ростова, но объясните, почему решение принимается так? Исходя из каких правил? Просто кто-то захотел?

«Оренбург» идет в РПЛ 9-м.

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