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    «Оренбург» может расстаться с основным полузащитником

    «Оренбург» этой зимой может покинуть полузащитник Мохаммад Горбани, который сыграл за команду во всех матчах нынешнего сезона РПЛ. Южноуральский клуб приобрел хавбека у «Сепахана» в феврале прошлого года за 1 миллион евро.

    • Контракт 23-летнего Горбани с «Оренбургом» рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
    • После перехода в «Оренбург» Горбани дебютировал в сборной Ирана, за которую провел 7 матчей.
    • В этом сезоне Горбани сыграл за клуб в 19 встречах во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • На прошлой неделе «Оренбург» покинули аргентинский защитник Матиас Перес, перешедший в «Серро Портеньо» и вратарь Алексей Кеняйкин, перебравшийся в ульяновскую «Волгу».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    20.01.2025 08:30
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