«Оренбург» может расстаться с основным полузащитником

«Оренбург» этой зимой может покинуть полузащитник Мохаммад Горбани, который сыграл за команду во всех матчах нынешнего сезона РПЛ. Южноуральский клуб приобрел хавбека у «Сепахана» в феврале прошлого года за 1 миллион евро.

Контракт 23-летнего Горбани с «Оренбургом» рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

После перехода в «Оренбург» Горбани дебютировал в сборной Ирана, за которую провел 7 матчей.

В этом сезоне Горбани сыграл за клуб в 19 встречах во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

На прошлой неделе «Оренбург» покинули аргентинский защитник Матиас Перес, перешедший в «Серро Портеньо» и вратарь Алексей Кеняйкин, перебравшийся в ульяновскую «Волгу».